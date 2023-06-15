Наталья Рудова в крохотном платье блеснула своими формами: рубашка скатилась с плеч, оголив декольте

На этот раз Рудова выложила видео с прогулки. Она предстала в черном мини-платье. Блондинка оголила свои длинные ноги. Актриса покрасовалась на лужайке, а ее рубашка скатилась с плеч. Она засветила свое декольте. Наталья решила отказаться от лифчика, блеснув своими формами на природе.

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