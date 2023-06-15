Наталья Рудова в крохотном платье блеснула своими формами: рубашка скатилась с плеч, оголив декольте

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». Она не стесняется оголяться на камеру, что продемонстрировала в сериале «Бихэппи». Примечательно, что актриса в свои 39 лет занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она любит носить смелые наряды.
На этот раз Рудова выложила видео с прогулки. Она предстала в черном мини-платье. Блондинка оголила свои длинные ноги. Актриса покрасовалась на лужайке, а ее рубашка скатилась с плеч. Она засветила свое декольте. Наталья решила отказаться от лифчика, блеснув своими формами на природе.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая миниатюрная», «Платье держится на честном слове, «Декольте выглядит красиво», «Какая вы соблазнительница», «Грудь привлекает внимание», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды