Дочь Виктории Бони столкнулась с травлей в заграничной школе: пришлось перейти на домашнее обучение

Не так давно Виктория Боня рассказала своим подписчикам о том, что ее 11-летняя дочь столкнулась с травлей со стороны одноклассников. По просьбе девочки ее знаменитая мать не стала вмешиваться в детские разборки. Но все-таки решила перевести наследницу на домашнее обучение.
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Анджелина-Летиция несколько лет проучилась во французской школе в Монако, однако сверстники так и не приняли ее в свой круг. Виктория предполагает, что это связано с тем, что ее дочь не считает себя француженкой. А, как известно, подростки не любят тех, кто чем-то выделяется.
«Французские дети — они такие, они буллят детей. Моя дочь хоть и говорит на французском, но не считает себя француженкой. Она отличается от них. Я хотела сходить разобраться, но она не позволила. <...> Хотя раньше я ходила защищать много раз, когда она была маленькая», — поделилась Боня в своем блоге.