Дочь Виктории Бони столкнулась с травлей в заграничной школе: пришлось перейти на домашнее обучение

Не так давно Виктория Боня рассказала своим подписчикам о том, что ее 11-летняя дочь столкнулась с травлей со стороны одноклассников. По просьбе девочки ее знаменитая мать не стала вмешиваться в детские разборки. Но все-таки решила перевести наследницу на домашнее обучение.

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Анджелина-Летиция несколько лет проучилась во французской школе в Монако, однако сверстники так и не приняли ее в свой круг. Виктория предполагает, что это связано с тем, что ее дочь не считает себя француженкой. А, как известно, подростки не любят тех, кто чем-то выделяется.