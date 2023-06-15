«Восемь лет без тебя»: Ольга Орлова поделилась личным фото с Жанной Фриске в годовщину ее смерти

На этот раз Орлова почтила память своей подруги. Она выложила архивное фото, где они позирует еще молодыми. Жанна была в кожаных брюках и розовой куртке. Она носила стильную короткую стрижку и цветные очки. Ольга была в брюках, топике и белой кожаной куртке. Они стояли в обнимку.

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