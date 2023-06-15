«Восемь лет без тебя»: Ольга Орлова поделилась личным фото с Жанной Фриске в годовщину ее смерти

Ольга Орлова уже много лет строит карьеру на телевидении. Но раньше она была частью группы «Блестящие» и дружила с Жанной Фриске. Когда певица умерла после продолжительной болезни, скорбела вся страна. Тогда особенно тяжело было родным, так как остался маленький сын Платон, которого теперь воспитывает Дмитрий Шепелев, отец мальчика.
На этот раз Орлова почтила память своей подруги. Она выложила архивное фото, где они позирует еще молодыми. Жанна была в кожаных брюках и розовой куртке. Она носила стильную короткую стрижку и цветные очки. Ольга была в брюках, топике и белой кожаной куртке. Они стояли в обнимку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Орлова и Жанна Фриске. Фото: соцсети звезды
«Восемь лет без тебя», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, какая крепкая дружба была между ними. Орлова даже стала крестной мамой Платона, но ей не дают видеться с малышом. «Такая светлая и чистая, навсегда в наших сердцах», «Опять-таки, когда смотрел последний герой, узнал Жанну по новому... это такая личность, такая глыба!», «Она была замечательная, яркая, жизнерадостная», — стали писать подписчики.