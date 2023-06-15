Кети Топурия поделилась трогательным кадром с подросшей дочкой от первого мужа: длинноволосая принцесса

15 июня Кети решила поздравить старшую наследницу с днем рождения. Она поделилась кадрами с Оливией, которой исполнилось восемь лет. Артистка предпочла показать снимки, где именинница красуется в белоснежном платье с пышной юбкой. Девочка распустила длинные волосы. Топурия часто хвастается ее успехами в школе и увлечениями.

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