Кети Топурия поделилась трогательным кадром с подросшей дочкой от первого мужа: длинноволосая принцесса

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Солистка группы «А’Студио» поздравила Оливию с днем рождения.

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что особую популярность получила, когда стала солисткой группы «А’Студио». Певица предпочитает выступать в ярких образах. При этом она заботливая мама. Артистка растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом, а также сына Адама, рожденного от нынешнего избранника Льва Деньгова.

15 июня Кети решила поздравить старшую наследницу с днем рождения. Она поделилась кадрами с Оливией, которой исполнилось восемь лет. Артистка предпочла показать снимки, где именинница красуется в белоснежном платье с пышной юбкой. Девочка распустила длинные волосы. Топурия часто хвастается ее успехами в школе и увлечениями. 

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Оливия Гейхман. Фото: соцсети звезды

«С днем рождения, моя любовь! 8 лет назад я точно поняла, что такое безграничная любовь!» — написала звезда.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Оливия очень похожа на своего папу, но унаследовала и мамино обаяние. 

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