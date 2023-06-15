«Пообещал, что разведется!»: Костенко впервые рассказала правду о разводе Бузовой и Тарасова

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, впервые дала большое интервью Алене Жигаловой. Модель утверждает, что не уводила спортсмена у Ольги Бузовой. Якобы у пары уже были проблемы в отношениях ранее.

«Меня называют разлучницей. Но я никого не уводила. Когда я узнала, что Дима женат, наоборот, перестала с ним общаться. Но он пообещал, что разведется. Наше общение прекратилось на тот момент, и впервые он мне позвонил в день развода», — заявила она.

Тарасов, по словам Костенко, решил отпраздновать развод в одном из ресторанов Москвы. Он ей позвонил и пригласил. Та приехала. Дальше, по мнению Костенко, у них завязались отношения.

Ольга Бузова при этом рассказывала другую точку зрения: якобы Анастасия намеренно увела Тарасова из семьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».