Увела у поклонниц, родила двух сыновей! Как сейчас выглядит жена Бурака Озчивита

Бурак Озчивит не раз признавался в любви своей красавице жене Фахрийе Эвджен. Актер из турецкого сериала «Основание Осман» в одном из интервью говорил, что возлюбленная даже передает ему на съемки еду, которую она приготовила сама. Помощников по дому Фахрийе тоже брать не стала. По слухам, жена Озчивита сама ведет хозяйство и быт в огромном загородном особняке.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока поклонницы писали Бураку Озчивиту признания в любви, тот взял и женился за другой. С Фахрийе Эвджен он познакомился на съемках сериала «Королек - птичка певчая». И это, как позже говорил актер, была любовь с первого взгляда. Красивая партнерша ему сразу же понравилась.