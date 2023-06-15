Андрей Малахов показал сына на выпускном: мальчик уже окончил начальную школу

Малахов также крестил старшую сестренку Мартина, Аллу-Викторию. Он регулярно навещает своих крестных детей, поскольку очень любит и дорожит ими. А вот своего родного сынишку, 6-летнего Сашу от Натальи Шкулевой, телеведущий скрывает от публики по сей день. Как выглядит наследник, никто из подписчиков еще не знает.

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