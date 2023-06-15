Раздевшаяся до нижнего белья Юлия Михалкова оказалась в интимной обстановке: императрица вошла в будуар

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Экс-звезда «Уральских пельменей» позировала на видео.

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, известная многим по шоу «Уральские пельмени», поделилась кадрами с фотосессии, на которой примерила достаточно откровенный образ. Красавица осталась в одном нижнем белье, накинула халатик и в полумраке вошла в комнату.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Подобно императрице в будуаре, Михалкова в изысканном исподнем распахнула двери и медленно пожаловала в помещение. Красавица обладает соблазнительной фигурой, которую и продемонстрировала в довольно интимной обстановке.

Читайте также