Раздевшаяся до нижнего белья Юлия Михалкова оказалась в интимной обстановке: императрица вошла в будуар

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, известная многим по шоу «Уральские пельмени», поделилась кадрами с фотосессии, на которой примерила достаточно откровенный образ. Красавица осталась в одном нижнем белье, накинула халатик и в полумраке вошла в комнату.