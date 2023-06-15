Илана Юрьева в бикини покрасовалась перед камерой: соблазнительный ракурс

Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева продолжает свой круиз у берегов Турции. Красавица взяла с собой мужа и дочь, чтобы члены всей семьи научились управлять яхтой – это была ее давняя мечта, и вот, наконец, она осуществилась.

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В пути у звезды произошла масса приключений – шторм, дожди и качка, но это не испугало Илану. Она уверена, что одна бы не справилась, если бы не ее команда – семья. Рассуждая об этом, красотка сняла себя на видео, блеснув идеальной фигурой. Ее стильный купальник выгодно подчеркнул прелести, и поклонники ахнули от восторга.