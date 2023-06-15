Маргарита Мамун в кожаном бюстье сверкнула идеальным декольте: красивый выход в свет

Звезда отечественной гимнастики Маргарита Мамун показала свой поход на фотовыставку в арт-пространстве «Куб». Она не просто оказалась в числе гостей, но и стала непосредственной героиней темы «Образ жизни», украсив своим портретом экспозицию.

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Мамун вышла в свет в элегантном монохромном наряде, составленном из кожаного топа-бюстье и свободных брюк. Позируя на фоне своего портрета, Маргарита показала идеальное декольте, смутив добрую половину своих фанатов.