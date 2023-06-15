Андрей Бебуришвили женился: невеста на сносях – скоро новая семья станет больше

В полку завидных женихов произошли потери 14 июня. Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили женился. Регистрацию брака комик и его невеста Мария предпочли выездную, мероприятие организовали за городом. В узком кругу родных и друзей они стали мужем и женой.

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Примечательно, что Бебуришвили и его новоиспеченная жена скоро станут родителями. Облегающее платье невесты подчеркнуло округлившийся животик. Кого ждет пара, неизвестно, да и кем является супруга комика, широкому кругу тоже не очень понятно. Так как артист скрывает личное и еще пару лет назад переживал болезненный разрыв с предыдущей пассией.