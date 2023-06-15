Самбурская выказала откровенное декольте: пышные «бриллианты» в кружевной оправе – фанаты штабелями падают

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская решила в перерыве между киносъемками провести фотосессию, на которую придумала несколько новых образов с испанскими нотками. Один она показала с неожиданного ракурса.

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Настасья облекла пышный бюст в алый корсет с кружевным верхом и изящно наклонилась. Зрелище вышло не для слабонервных, ведь фанаты давно попадали штабелями к ногам брюнетки. Причем, Самбурская, если верить слухам, сейчас совершенно свободна, то есть ни с кем не встречается, а значит у сильной половины поклонников звезды есть еще шанс завоевать ее сердце.