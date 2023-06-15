Располневшая жена Прилучного меняет гардероб после родов: хочет быть аппетитной

С апреля молодая жена Павла Прилучного пребывает в новом для себя статусе. Зепюр Брутян родила первенца Микаэля, ставшего третьим ребенком в жизни своего звездного мужа. Теперь вся жизнь актрисы устроена по-новому.

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Новой стала и фигура Брутян. Несмотря на все старания и активности, Зепюр раздалась в груди и бедрах, что вполне объяснимо, и теперь ей пришлось полностью поменять свой гардероб на более актуальный размер. Она показала в соцсетях снимки из примерочной, заодно блеснув своей раздавшейся фигурой. Причем, выбрала платье в облипку, чтобы быть аппетитной для своего супруга.