Волочкова без бюстгальтера оказалась на улице: зато в шляпке

Анастасия Волочкова не сидит без дела в промежутках между своими концертами. Артистка любит придумывать что-нибудь интересное и на этот раз отправилась на фотосессию в центр Москвы. Примечательно, что позировать звезда решила в ночи.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Встречать рассвет Волочкова предпочла в новом для себя образе. Она надела парик, шляпку и топ с глубоким, почти до пупка, декольте. В вырезе людям открылись прелести Волочковой без бюстгальтера. Артистка не постеснялась заинтриговать фанатов таким ракурсом, и у нее это явно получилось. Результаты фотосессии балерина пообещала представить совсем скоро.