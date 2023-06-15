Юлия Михалкова поманила ядреными бедрами в купальнике: кадр из бани попал в Сеть

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова снова вернулась в соцсети. Поклонники уже заждались, ведь от любимицы не было вестей долгое время. Оказалось, что красотка с головой ушла в работу – съемки, спектакль, волонтерство по-прежнему для нее в приоритете.

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Но пока Михалкова активна в Сети, подписчики ловят каждый кадр от нее. И в этот раз в Сеть попало видео из бани. Юлия посетила любимый спа-комплекс и показала, как это было. Причем, сделала оригинально: снимая видео бассейна, она оказалась хорошо видна сама, в отражении стеклянной стены. И люди усмотрели ее красивую фигурку и крепкие обнаженные бедра.