Дмитрия Нагиева подставили на вечеринке в США: невестка Орбакайте постаралась

Шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев в прошлом году решил залечь на дно, отказавшись от работы на Первом канале. Только вот с тех пор вокруг его имени то и дело происходят скандалы. На этот раз заговорили о том, что артист покинул Россию, чтобы в США развлекать состоятельную публику. Сначала невестка Орбакайте Алена Краснова разместила видео с танцующим Нагиевым, еще и отметила аккаунт артиста в соцсетях, а теперь музыкант Sam Pikar (Самвел Арзуманов) запостил кадр с ним.

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