Наталья Рудова в лифчике подставила солнцу свои «сладкие холмики» на яхте: манкие округлости во всей красе

Наталья Рудова снимается в кино больше 10 лет. Она не раз играла роковых красоток. Блондинка все чаще предстает в смелых сценах. Она занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Артистка зачастую носит короткие шорты и легкие платья, которые едва прикрывают ее прелести фигуры.
На этот раз Наталья решила пообщаться с поклонниками. Она не только отвечала на вопросы, но и делилась личными фото. Актриса решила выложить кадр, сделанный на отдыхе. Она позировала в алой мини-юбке и белом лифчике от купальнике. Рудова обнажила свои пышные полушария груди. Она подставила округлые формы солнцу.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что в 39 лет актриса обладает модельной фигурой. «Ну тут вы богиня», «Смотришь и слюнки текут», «Как вам удается быть такой стройной?», «Блондинка с фигурой Афродиты», — стали писать подписчики.