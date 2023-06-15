Наталья Рудова в лифчике подставила солнцу свои «сладкие холмики» на яхте: манкие округлости во всей красе

На этот раз Наталья решила пообщаться с поклонниками. Она не только отвечала на вопросы, но и делилась личными фото. Актриса решила выложить кадр, сделанный на отдыхе. Она позировала в алой мини-юбке и белом лифчике от купальнике. Рудова обнажила свои пышные полушария груди. Она подставила округлые формы солнцу.

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