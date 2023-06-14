Брызги во все стороны: Наталья Подольская в монокини эффектно прыгнула в бассейн

Сразу Наталья позагорала на пляже в мини-бикини. Она старается держать себя в форме. А вечером 14 июня певица уже в цветном монокини захотела прыгнуть в бассейн. Подольская грациозно поджала стройные ножки, окуная тело в воду.

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