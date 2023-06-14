Брызги во все стороны: Наталья Подольская в монокини эффектно плюхнулась в бассейн, намочив свои прелести

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Не так давно она отпраздновала 41-летие. Певица продолжает выпускать песни. При этом она растит сыновей вместе с мужем Владимиром Пресняковым: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Недавно звезда устроила отпуск, уехав с семье в Испанию.
Сразу Наталья позагорала на пляже в мини-бикини. Она старается держать себя в форме. А вечером 14 июня певица уже в цветном монокини захотела прыгнуть в бассейн. Она эффектно плюхнулась в воду, намочив все свои прелести. Подольская грациозно поджала стройные ножки, окуная тело в водичку.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она умеет веселится. «Ну до чего хороша», «Вот это мама», «Фигурка такая стройная», «Какие освежающие брызги», «Как классно! Чувствуем лето», «Вызываете зависть», — стали писать фанаты.