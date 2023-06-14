Клава Кока в пижамке в полоску засветила свою глубокую ложбинку: «близняшки» выглядывают

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов. Певица часто появляется а телевизионных шоу. Она любит носить смелые наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Артистка не скрывает, что ищет себе жениха. Звезда уже не раз получала предложение руки и сердца.
На этот раз Клава вышла на связь с поклонниками. Она в полосатом костюме в пижамном стиле покрасовалась в машине. Певица похвасталась цветами, которыми уставлен багажник. На этот раз она засветила свое декольте. Кока показала свою глубокую ложбинку. Грудь артистки сдавил топик.
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«На самом деле, я очень извиняюсь за то, что так мало в последнее время выхожу в сторис из реальной жизни. Все дело в том, что у меня в реальной жизни очень много перемен. Приятный, интересных, неожиданных поворотов судьбы. Я думаю, что скоро вы сами обо всм узнате», – заявила она.
Поклонники осыпали комплиментами блондинку. Многие отметили, что она выглядит соблазнительно. Другие заподозрили, что у Клавы появился бойфренд. Они отметили, что певица буквально сияет.