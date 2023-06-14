Самбурская в платье-бюстье сдавила свою упругую грудь: «мячики» выглядывают из декольте

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру. Она стала известной актрисой. Многие ее знают по сериалу «Универ». Также артистка устраивает концерты. Она предпочитает выглядеть элегантно. В 36 лет брюнетка активно занимается спортом. Поклонники не перестают восхищаться ее фигурой.
На этот раз Самбурская выступила на публике. Она облачилась в черное платье-бюстье. Актриса козырнула своей точеной фигурой. Она игриво провела рукой по своему декольте. Настасья предпочла сдавить свою грудь, которая манко выглядывала из наряда. Перчатки и яркий макияж дополнили пикантный образ.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие залюбовались ее формами. «Боже как радует что 21 веке есть такая натуральная красота», «Мадам, вы шикарны», «Какова Кармелита», «Наряд прям идеально сидит», «Декольте так и манит», — стали писать в Сети.