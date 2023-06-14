Бурак Озчивит усадил маленького сына с густой шевелюрой перед телевизором: малыш увидел папу на экране

Он счастлив в браке с коллегой Фахрийе Эвджен. У пары растут сыновья. Недавно супруги отметили день рождения старшего наследника Карана. А вот младшего малыша Керема они пока показывают редко. Но 14 июня Бурак выложил умилительное фото. Он усадил кроху на колени перед телевизором, где шел новый сериал с участием актера. Мальчик смотрел на папу в новом образе.

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