Бурак Озчивит усадил маленького сына с густой шевелюрой перед телевизором: малыш увидел папу на экране

Бурак Озчивит. Фото: соцсети звезды

Турецкий актер поделился трогательным кадром. Малыш Керем смог посмотреть на отца в новом сериале.

Бурак Озчивит уже давно прославился на весь мир. Он является турецким актером, который снялся в таких сериалах, как «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая». В России у него особенно большая армия поклонников. Даже Ксения Бородина приезжала в Стамбул, чтобы сделать с ним фото, но сердце звезды давно занято. 

Он счастлив в браке с коллегой Фахрийе Эвджен. У пары растут сыновья. Недавно супруги отметили день рождения старшего наследника Карана. А вот младшего малыша Керема они пока показывают редко. Но 14 июня Бурак выложил умилительное фото. Он усадил кроху на колени перед телевизором, где шел новый сериал с участием актера. Мальчик смотрел на папу в новом образе. 

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Бурак Озчивит с сыном. Фото: соцсети звезды

«Наслаждаюсь сериалом с моим новым напарником», — написал Озчивит.

Поклонники восхитились трогательным фото. «Самые красивые папа и сын», «Какие густые волосы», «Он наверное не понимает, почему папа и тут, и там», «Это так мило», «Как подрос Керем», «Семейная идиллия», — стали писать в Сети.

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