Бурак Озчивит усадил маленького сына с густой шевелюрой перед телевизором: малыш увидел папу на экране

Бурак Озчивит уже давно прославился на весь мир. Он является турецким актером, который снялся в таких сериалах, как «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая». В России у него особенно большая армия поклонников. Даже Ксения Бородина приезжала в Стамбул, чтобы сделать с ним фото, но сердце звезды давно занято.
Он счастлив в браке с коллегой Фахрийе Эвджен. У пары растут сыновья. Недавно супруги отметили день рождения старшего наследника Карана. А вот младшего малыша Керема они пока показывают редко. Но 14 июня Бурак выложил умилительное фото. Он усадил кроху на колени перед телевизором, где шел новый сериал с участием актера. Мальчик смотрел на папу в новом образе.
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Бурак Озчивит с сыном. Фото: соцсети звезды
«Наслаждаюсь сериалом с моим новым напарником», — написал Озчивит.
Поклонники восхитились трогательным фото. «Самые красивые папа и сын», «Какие густые волосы», «Он наверное не понимает, почему папа и тут, и там», «Это так мило», «Как подрос Керем», «Семейная идиллия», — стали писать в Сети.