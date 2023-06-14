Агата Муцениеце в тугих велосипедках и на каблуках блеснула точеными формами: будоражущее зрелище

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис в России. Многие зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа» и фильму «Честный развод». Она после развода с Павлом Прилучным стала покорять еще и новые горизонты. Звезда блистает в кабаре театре.
Теперь Агата прикладывает усилия, чтобы держать себя в форме. Она похудела и даже обновила гардероб. На этот раз актриса поделилась кадрами с репетиции. Она покрасовалась в тугих велосипедках и кроп-топе. Муцениеце показала свои точеные формы. Она приседала и виляла бедрами на каблуках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие отметили, что в 34 года она выглядит еще привлекательнее, чем в молодости. «До чего красивая», «Мощная фигура», «Тут смотришь и любуешься», «Ну тут слов нет», «Всем бы так к лету подкачаться», «Сразила», — стали писать в Сети.