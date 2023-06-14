Ким Кардашьян в розовом мини-бикини обнажила свои аппетитные прелести — плоский животик и шаровидный бюст

На этот раз Ким устроила отдых. Она в розовом мини-бикини нежилась на лежаке. Модель обнажила свой плоский живот и округлую грудь, которая едва уместилась в лифчик. Она не стала прикрывать зону бикини, когда присела на край бассейна и подставила солнцу свои округлые формы.

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