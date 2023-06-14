Ким Кардашьян в розовом мини-бикини обнажила свои аппетитные прелести — плоский животик и шаровидный бюст

Ким Кардашьян уже много лет находится под прицелом папарацци. Она стала одной из самых известных персон в мире после выхода реалити-шоу. Теперь бизнесвумен частая участница модных показов, звезда вечеринок и одна из самых богатых женщин в мире. Она не перестает демонстрировать свою фигуру, которая отчасти и сделала ее популярной.
На этот раз Ким устроила отдых. Она в розовом мини-бикини нежилась на лежаке. Модель обнажила свой плоский живот и округлую грудь, которая едва уместилась в лифчик. Она не стала прикрывать зону бикини, когда присела на край бассейна и подставила солнцу свои округлые формы.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ким. Многие осыпали ее комплиментами. «Потрясающая», «Ого, вот это формы», «Тут живот вызывает зависть», «Не теряет свою красоту», «До чего хороша», «Прям фигурка — смак», — стали писать в Сети.