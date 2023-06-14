Валя Карнавал обнажила свои пышные полушария груди на камеру: мякоть тела слиплась

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она предпочитает рассказывать о ярких моментах из своей жизни. Блогерша снимает видеоролики и выступает на сцене. Ее армия поклонников только растет. Недавно артистка рассталась с женихом. После этого она не перестает демонстрировать достоинства фигуры.
На этот раз Валя решила выложить новое селфи. Она покрасовалась в машине в алой блузке с декольте. Блогерша предстала без макияжа. Однако она решила выставить на передний план пышные полушария груди. Лифчик приподнял ее прелести. Карнавал с приоткрытым ртом подставила солнцу свои формы.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Некоторые заметили ее уставший вид. Но парни оценили красоту знаменитости. «Прям огонь», «Какое милое личико», «Тут декольте затмевает хозяйку», «Хочется вас ободрить», «Прям хороша! Солнцу повезло прикоснуться к прекрасному», — стали писать в Сети.