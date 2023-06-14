Валя Карнавал обнажила свои пышные полушария груди на камеру: мякоть тела слиплась

На этот раз Валя решила выложить новое селфи. Она покрасовалась в машине в алой блузке с декольте. Блогерша предстала без макияжа. Однако она решила выставить на передний план пышные полушария груди. Лифчик приподнял ее прелести. Карнавал с приоткрытым ртом подставила солнцу свои формы.

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