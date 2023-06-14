Игривая кошечка: исхудавшая Катя Жужа поманила прелестями в прозрачном платье-сетке — видно вообще все

Бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа показала, как может выглядеть 35-летняя женщина, имеющая троих детей, двое из которых еще совсем крошки.

Катя Жужа следит за своей фигурой, не позволяет себе ничего лишнего и в итоге настолько стройна, что это кажется нереальным.

В микроблоге Катя Жужа поделилась кадрами, на которых предстала в платье-сетке, надетом на боди бежевого оттенка. Видно в этом наряде вообще все.

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