Клава Кока в «голом» корсете едва прикрыла прелести: блеснула своими «холмиками страсти» на публике

На этот раз Клава снялась в новом клипе. Она сменила несколько пикантных образов. Певица примерила как белоснежный костюм на завязках вокруг талии, а также козырнула фигурой в лаковой юбке и «голом» корсете. Она продемонстрировала всю красоту своих форм. Кока позировала на глазах публики.

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