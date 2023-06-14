Клава Кока в «голом» корсете едва прикрыла прелести: блеснула своими «холмиками страсти» на публике

Клава Кока уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной, когда попала в команду лейбла Black Star. Певица снимается в телевизионных шоу. Зачастую она предстает в откровенных нарядах не только на сцене. Блондинка не скрывает, что ищет себе жениха. Она мечтает о семье и детях.
На этот раз Клава снялась в новом клипе. Она сменила несколько пикантных образов. Певица примерила как белоснежный костюм на завязках вокруг талии, а также козырнула фигурой в лаковой юбке и «голом» корсете. Она продемонстрировала всю красоту своих форм. Кока позировала на глазах публики.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Образы вообще разнос», «Тут прям инопланетянка», «Грудь красиво подчеркнули», «Это выглядит космически», «Вау, какая вы шикарная», «Прям стюардесса из „Пятого элемента“», — стали писать подписчики.