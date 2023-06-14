Анфиса Чехова в бикини окунула прелести в воду: в «ложбинку греха» стекают капли воды — вид будоражит

Анфиса Чехова уже давно стала известной персоной. Она долгое время работала на телевидении. Примечательно, что в 45 лет держит себя в форме. Она предпочитает путешествовать, растить сына и делиться смелыми кадрами. Недавно звезда устроила себе отпуск, прилетев в Белек. Она теперь дразнит фанатов.
На этот раз Анфиса решила показать, как выглядит в купальнике. Она поделилась кадрами, на которых поплескалась в бассейне. Телеведущая в мини-бикини намочила свои прелести. Она крупным планом продемонстрировала пышное декольте. При этом капли воды стекали в «ложбинку греха».
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды
«Бабушка всегда говорила мне: Просто сядь на берегу и жди. Время ресурс, который способен решить все и всегда», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анфиса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, ну вы точно не сидели», «Какие формы», «Декольте выглядит особенно хорошо», «Ох, тут прям все соблазнительно так», «Можно стать этой каплей воды?» — стали писать в Сети.