Анфиса Чехова в бикини окунула прелести в воду: в «ложбинку греха» стекают капли воды — вид будоражит

На этот раз Анфиса решила показать, как выглядит в купальнике. Она поделилась кадрами, на которых поплескалась в бассейне. Телеведущая в мини-бикини намочила свои прелести. Она крупным планом продемонстрировала пышное декольте. При этом капли воды стекали в «ложбинку греха».

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