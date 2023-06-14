«Наденьте пуанты, пойдите в балетный зал, кошелки»: Волочкова набросилась на «жирных, недолюбленных баб»

Звезда балета Анастасия Волочкова постоянно подвергается травле в Сети. Пожалуй, хейта на нее обрушивается столько, сколько ни на одну другую знаменитость.

Недоброжелатели оценивают поведение Анастасии Волочковой, ее фигуру, лицо, образ жизни. Балерину, похоже, такое только раззадоривает. Периодически она разражается гневными публикациями в Сети, адресованными тем, кто ее нещадно критикует по делу и без.

Балерина Анастасия Волочкова считает, что это делают, как правило, «жирные, недолюбленные бабы». Именно им она посвятила свои гневные строки на этот раз.

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