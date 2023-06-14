Тодоренко в белоснежном белье обнажила свои рельефные формы в день 33-летия: есть на что посмотреть

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру на телевидении. Также она пробует свои силы в качестве певицы и актрисы. Зачастую Регина появляется в броских нарядах. Она активно совмещает карьеру и материнство.
После рождения второго сына звезда сразу возобновила путешествия, а теперь даже на работу берет малышей с собой. Она приложила усилия, чтобы похудеть.
На этот раз Регина решила продемонстрировать, как преобразилась. 14 июня она отметила день рождения. Телеведущая поделилась семейными кадрами, а также решила похвастаться фигурой. Она позировала в белоснежном нижнем белье. Тодоренко похвасталась тем, какие у нее рельефные формы.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что мама двоих детей находится в шикарной форме. «Это не фотошоп?», «Если вспомнить живот, то вы прям снова тростинка», «Сочная, как надо», «Пресс особенно хорош», «Тут есть на что посмотреть», — стали писать в Сети.