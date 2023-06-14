Тодоренко в белоснежном белье обнажила свои рельефные формы в день 33-летия: есть на что посмотреть

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру на телевидении. Также она пробует свои силы в качестве певицы и актрисы. Зачастую Регина появляется в броских нарядах. Она активно совмещает карьеру и материнство.

После рождения второго сына звезда сразу возобновила путешествия, а теперь даже на работу берет малышей с собой. Она приложила усилия, чтобы похудеть.