Яна Кошкина в купальнике лишила поклонников дара речи: шаровидная грудь манко вздыбилась в лифчике

Яна Кошкина уже давно строит карьеру. Она была ведущей шоу «Короли фанеры», а потом стала играть в проекте «Однажды в России». Примечательно, что артистка сразу многих очаровала. Она обладает эффектной внешностью. В 33 года брюнетка держит себя в форме. Она не скрывает, что не обделена мужским вниманием.
На этот раз Кошкина поделилась новым кадром с отдыха. Она решила начать лето с поездки на курорт. Актриса покрасовалась в черном купальнике и леопардовой накидке. Она обнажила шаровидную грудь, которая не поместилась в лифчик. Яна игриво показала «ложбинку греха», стоя у виллы.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что звезда лишила их дара речи. Горячий кадр многих поразил. «До чего красивая», «Ой, какое увесистое декольте», «Арбузы прям шикарные», «Мне кажется, что близняшки стали еще больше», «Просто слов нет! Это ангел», «Фигурка прям идеальная», — стали писать в Сети.