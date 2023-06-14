Яна Кошкина в купальнике лишила поклонников дара речи: шаровидная грудь манко вздыбилась в лифчике

На этот раз Кошкина поделилась новым кадром с отдыха. Она решила начать лето с поездки на курорт. Актриса покрасовалась в черном купальнике и леопардовой накидке. Она обнажила шаровидную грудь, которая не поместилась в лифчик. Яна игриво показала «ложбинку греха», стоя у виллы.

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