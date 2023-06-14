С двумя букетами роскошных роз: Антон Гусев побаловал цветами свою новую избранницу и ее дочь

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после двух неудачных браков со звездами реалити-шоу Женей Феофилактовой и Викторией Романец начал встречаться с обычной девушкой.

Антон Гусев в микроблоге вовсю транслирует, что счастлив в отношениях с девушкой Яной из Екатеринбурга. Между тем, Антон Гусев пока не торопится перевозить возлюбленную в Москву. Яна живет на два города, постоянно приезжая и уезжая. В Екатеринбурге у Яны есть маленькая дочка от предыдущих отношений.

Девочка знакома с новым избранником мамы. Антон Гусев в микроблоге разместил видео, на котором запечатлено, как он встречает в аэропорту Яну вместе с ее дочкой.

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