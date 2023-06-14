Пегова поделилась редким фото со своей повзрослевшей дочкой от Орлова: копия отца с маминым профилем

На этот раз Пегова устроила себе отпуск. Она проводит время на природе. Актриса поделилась редким фото с единственной дочкой Татьяной, которая родилась в 2006 году от Дмитрия Орлова. На фото актриса в футболке оверсайз подставила лицо солнцу. Такую же позу приняла и ее наследница.

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