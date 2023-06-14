Пегова поделилась редким фото со своей повзрослевшей дочкой от Орлова: копия отца с маминым профилем

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась на всю страну. Дважды актриса становилась лауреатом российской театральной премии «Золотая маска». Зрители знают ее также по телевизионным шоу, где она демонстрировала разные таланты. А недавно звезда даже похудела.
На этот раз Пегова устроила себе отпуск. Она проводит время на природе. Актриса поделилась редким фото с единственной дочкой Татьяной, которая родилась в 2006 году от Дмитрия Орлова. На фото актриса в футболке оверсайз подставила лицо солнцу. Такую же позу приняла и ее наследница.
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Ирина Пегова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как Таня похожа на отца. «Доча на папу похожа! Красотка», «Как дочь похожа на отца, счастливая будет», «Просто красотка», «Выглядит бесподобно», «Профиль одинаковый», — стали писать в Сети.