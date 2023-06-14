Модный бомбер, на макушке хвостик: Саша Артемова показала подросшую дочку от Жени Кузина — красавица-шатенка

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова впервые за последнее время отправилась на отдых без дочери от Жени Кузина.
В Турции Саша Артемова проводила время с новым кавалером, а ее маленькая наследница, вероятно, оставалась с бабушкой — мамой Александры.
Накануне Саша Артемова воссоединилась с дочкой после разлуки. В микроблоге Саша Артемова поделилась кадрами с участием подросшей малышки.
Дочку Артемова засняла на детской площадке. Как обычно, со спины. Девочка была облачена в модный бомбер, а волосы мама собрала ей в хвостик на макушке. Поклонники уверены, что дочь Саши Артемовой — красавица и шатенка, как и ее мама.
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«Моя любовь всей жизни», — подписала кадры Саша Артемова.
Напомним, дочь Саши Артемовой и Жени Кузина появилась на свет в сентябре 2019 года, малышке уже почти четыре годика.
Дочь Саши Артемовой и Жени Кузина. Фото: скрин соцсети