Она в микро-топике, он полуголый: Рома Капаклы и Таня Мусульбес засняли на видео свои страстные объятия и жаркие поцелуи

Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес время от времени напоминают подписчикам, что они страстно влюблены друг в друга, а их отношения полны чувственности.

В микроблоге Рома Капаклы разместил видео, на котором запечатлено, как они с Таней Мусульбес то ли едят фрукты, то ли делают фруктовый салат. Но на самом деле, влюбленные, конечно же, страстно обнимаются и целуются, демонстрируя, как им хорошо друг с другом.

Таня Мусульбес на видео запечатлена в микро-топе, а Рома Капаклы - по пояс обнаженным.

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