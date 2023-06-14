Она в микро-топике, он полуголый: Рома Капаклы и Таня Мусульбес засняли на видео свои страстные объятия и жаркие поцелуи

Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес время от времени напоминают подписчикам, что они страстно влюблены друг в друга, а их отношения полны чувственности.
В микроблоге Рома Капаклы разместил видео, на котором запечатлено, как они с Таней Мусульбес то ли едят фрукты, то ли делают фруктовый салат. Но на самом деле, влюбленные, конечно же, страстно обнимаются и целуются, демонстрируя, как им хорошо друг с другом.
Таня Мусульбес на видео запечатлена в микро-топе, а Рома Капаклы - по пояс обнаженным.
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В Сети по-разному отреагировали на жаркий контент. Одни подписчики считают, что Рома и Таня, действительно очень влюблены друг в друга, и желают паре счастья. Другие же утверждают, что те строят отношения на чужом несчастья, а значит, ничего хорошего обоим не светит.
Напомним, Рома Капаклы закрутил роман с Таней Мусульбес на глазах у жены Марины Африкантовой.