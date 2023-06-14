Рудова в черном монокини обнажила свой «сдобный» тыл на яхте: купальник впился в мякоть

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала популярной в России после выхода сериала «Татьянин день». Актриса продолжает сниматься в новых проектах и все чаще предстает в смелых сценах. В свои 39 лет она следит за фигурой. Звезда удивляет поклонников тем, что еще не замужем.
На этот раз Наталья решила пообщаться с фанатами. Она поделилась снимком, который был сделан на отдыхе в Дубае. Актриса в черном монокини красовалась на яхте. Блондинка обнажила свой упругий тыл. Купальник впился в ее округлые формы. Рудова грациозно прогнулась, позируя под лучами солнца.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Как вы хороши», «Блондинка с формами», «Просто в шикарной форме», «Купальник сидит идеально», «Вид ошеломляет», «Ваши снимки будоражат», — стали писать подписчики.