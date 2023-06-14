Рудова в черном монокини обнажила свой «сдобный» тыл на яхте: купальник впился в мякоть

На этот раз Наталья решила пообщаться с фанатами. Она поделилась снимком, который был сделан на отдыхе в Дубае. Актриса в черном монокини красовалась на яхте. Блондинка обнажила свой упругий тыл. Купальник впился в ее округлые формы. Рудова грациозно прогнулась, позируя под лучами солнца.

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