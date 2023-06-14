Глазки-щелочки, щекастая, с нависшими веками и волосами-соломой: как Дарья Пынзарь выглядела до «Дома-2»

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь в микроблоге не показывает свои архивные фотографии, чтобы не напоминать поклонникам лишний раз, как она выглядела в ранней молодости.
На снимках, которые были сделаны во времена участия Дарьи Пынзарь в «Доме-2» и до него, блондинка выглядит иначе, чем сейчас. Нынешняя, 37-летняя, Дарья Пынзарь мало чем напоминает девушку, которая в 21 год пришла на телестройку.
В 2007-м году у Дарьи Пынзарь были жутко обесцвеченные, соломенные волосы, огромные щеки, маленькие глазки и нависшие веки.
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Сейчас же Дарья Пынзарь выглядит совсем иначе — у нее прекрасно очерченный контур лица, острый подбородок, скулы и никакого нависшего века. Все это — результат трансформаций с помощью современных методик. Дарья Пынзарь это не скрывает.