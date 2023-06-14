Сама хрупкая, а тылы мощные: Вика Дайнеко в монокини-«зебре» оголила ягодицы — знатный «орех»

Певица Виктория Дайнеко путешествует по Европе. Только на днях звезда размещала в микроблоге снимки из Барселоны, как уже перебралась на берег Средиземного моря.

Здесь Вика Дайнеко решила окунуться и непременно попозировать в купальнике монокини с принтом в виде зебры.

В микроблоге Вика Дайнеко поделилась снимками, показав вид спереди и сзади. На одном из фото прекрасно можно рассмотреть довольно скромную, аккуратную грудь Вики Дайнеко. На другом - мощные тылы, с аппетитными ягодицами. Несмотря на то, что Вика Дайнеко имеет довольно хрупкий вид, бедра у нее мощные, а «орех» знатный и крепкий.

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