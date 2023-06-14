Красоточки — в маму: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала подросших дочерей от разных мужчин

Модель и актриса Мерьем Узерли, ставшая всемирно известной, благодаря роли Хюррем Султан в турецком сериале «Великолепный век», мама двух очаровательных малышек Лары и Лили.

Дочерей Мерьем Узерли родила от разных мужчин. Отец старшей наследницы актрисы бросил Мерьем, когда узнал, что она ждет ребенка. Папу второй дочери Мерьем Узерли показала лишь однажды. О нем известно немного. Он американец, который ради Мерьем Узерли переехал из США в Германию.

Мерьем Узерли - одна из востребованных актрис и моделей. Звезда постоянно на съемках, а все свободной время она проводит с дочками. Снимками, сделанными в один из выходных с малышками, Мерьем Узерли поделилась в микроблоге к восторгу своих поклонников со всего мира.

Они восхитились малышками Ларой и Лили, отметив, что те похожи на свою красавицу-маму и сами тоже красоточки.

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