41-летняя Подольская в мини-бикини сразила изящной фигурой на пляже в Испании: прилегла на песочек

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она зачастую поет вместе со своим мужем Владимиром Пресняковым. Пару считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. У них растут дети: восьмилетний Артемий и двухлетний Иван. При этом артистка следит за фигурой. В 41 год звезда не перестает восхищать фанатов.
На этот раз Подольская уехала с семьей в Испанию. Она проводит время с сыновьями и сестрой-двойняшкой. На новых фото певица покрасовалась в мини-бикини на пляже. Она грациозно легла на песочек. Артистка обнажила живот и точеные бедра. Наталья решила похвастаться подтянутой фигурой.
«Ожидание — реальность. Водичка бодрящая. Но мы не сдадимся ни за что!» — написала звезда.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. Певице адресовали множество комплиментов. «Ну ты худышка... Когда кушать начнешь?», «Шикарные ножки у вас красотка Наталия и шляпка вам идет»,« Просто красотка», «В отличной форме», «Это мама двоих детей», — стали писать в Сети.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды