41-летняя Подольская в мини-бикини сразила изящной фигурой на пляже в Испании: прилегла на песочек

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Жена Владимира Преснякова показала красоту своего тела на отдыхе.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она зачастую поет вместе со своим мужем Владимиром Пресняковым. Пару считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. У них растут дети: восьмилетний Артемий и двухлетний Иван. При этом артистка следит за фигурой. В 41 год звезда не перестает восхищать фанатов. 

На этот раз Подольская уехала с семьей в Испанию. Она проводит время с сыновьями и сестрой-двойняшкой. На новых фото певица покрасовалась в мини-бикини на пляже. Она грациозно легла на песочек. Артистка обнажила живот и точеные бедра. Наталья решила похвастаться подтянутой фигурой. 

«Ожидание — реальность. Водичка бодрящая. Но мы не сдадимся ни за что!» — написала звезда.

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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены увиденным. Певице адресовали множество комплиментов. «Ну ты худышка... Когда кушать начнешь?», «Шикарные ножки у вас красотка Наталия и шляпка вам идет»,« Просто красотка», «В отличной форме», «Это мама двоих детей», — стали писать в Сети.

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

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