41-летняя Подольская в мини-бикини сразила изящной фигурой на пляже в Испании: прилегла на песочек

На этот раз Подольская уехала с семьей в Испанию. Она проводит время с сыновьями и сестрой-двойняшкой. На новых фото певица покрасовалась в мини-бикини на пляже. Она грациозно легла на песочек. Артистка обнажила живот и точеные бедра. Наталья решила похвастаться подтянутой фигурой.

«Ожидание — реальность. Водичка бодрящая. Но мы не сдадимся ни за что!» — написала звезда.

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