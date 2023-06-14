Свадьба через две недели: Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков решили пожениться

Участники «Дома-2» Кристины Бухынбалтэ и Иван Барзиков сделали сенсационное заявление во время «Тета», который с парой провела ведущая проекта Ольга Орлова. Во время разговора она поинтересовалась, когда же у ребят свадьба. И в ответ услышала ошеломляющее: через две недели.

«Мы серьезно, — тут же уточнила Кристина Бухынбалтэ. — Мы вчера вечером говорили. Я приехала со свадьбы и сказала, что мне очень понравилось. Ваня меня поддержал. Вы не верите?»

«Нет, ну я поздравляю! Как классно! Свадьба уже через две недели», — удивилась Ольга Орлова.