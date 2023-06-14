Севастьянова в крохотных шортах обнажила свои изящные изгибы фигуры: глаз не оторвать от «бесконечных» ног

Каролина Севастьянова уже много лет строит карьеру. Она стала популярной персоной. Не раз спортсменка побеждала на соревнованиях и даже стала олимпийской чемпионкой. Но потом она стала регулярно путешествовать. Даже завершив карьеру, звезда следит за фигурой. Она регулярно предстает в ярких образах.
На этот раз Каролина приехала отдыхать на курорт. Она предстала в крохотных шортах из денима и рубашке, завязанной на узел. Гимнастка решила подчеркнуть свои изящные изгибы фигуры. Она козырнула своими длинными и загорелыми ногами. Севастьянова едва прикрыла свои точеные бедра.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
На этот раз Каролина сразила поклонников. Многие признались, что считают ее фигуру идеальной. «Ох, до чего красивая», «Просто богиня», «Эти ноги спасут мир», «Ой, вы обладает безупречной фигурой», «Какая куколка», «Нет слов даже», — стали писать подписчики.