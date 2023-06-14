Севастьянова в крохотных шортах обнажила свои изящные изгибы фигуры: глаз не оторвать от «бесконечных» ног

На этот раз Каролина приехала отдыхать на курорт. Она предстала в крохотных шортах из денима и рубашке, завязанной на узел. Гимнастка решила подчеркнуть свои изящные изгибы фигуры. Она козырнула своими длинными и загорелыми ногами. Севастьянова едва прикрыла свои точеные бедра.

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