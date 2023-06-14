Агата Муцениеце без лифчика засветила напряженные прелести: интимные «кнопочки» торчат у всех на виду

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Многие ее знают по таким картинам, как «Закрытая школа» и «Честный развод». После расставания с Павлом Прилучным она стала еще еще больше следить за фигурой. Артистка постройнела, а также стала выступать в кабаре-театре в белье.
На этот раз Агата поделилась горячим селфи. Она возобновила утренние пробежки. Актриса покрасовалась в велосипедках и кроп-топе. Она подчеркнула свои изящные формы. Артистка засветила напряженную грудь без лифчика и голый живот. Муцениеце покрасовалась без макияжа на камеру.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая тростинка»,«Шикарная форма», «Ну прям горячая штучка», «Прелесть просто», «После развода вы стали еще краше», «Ой, прям хороша», — стали писать в Сети.