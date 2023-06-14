Волочкова в мини-платье изящно закинула ножку на Шаляпина: оторвались в караоке

На этот раз Волочкова увиделась с Прохором Шаляпиным. Они повеселились в караоке. Балерина облачилась в белое мини-платье. Лук дополняли босоножки на платформе. После вечеринки она игриво закинула ножку на певца прямо на улице. Прохор подержал ее за тонкую щиколотку.

«С моей дорогой Настюшей готовимся к творческим вечерам и гастролям», — заявил артист.

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