Волочкова в мини-платье изящно закинула ножку на Шаляпина: оторвались в караоке

Анастасия Волочкова уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Однако все чаще артистка оказывается в скандальных ситуациях. Она не перестает одеваться достаточно смело, демонстрировать растяжку в общественных местах и веселиться в компании друзей.
На этот раз Волочкова увиделась с Прохором Шаляпиным. Они повеселились в караоке. Балерина облачилась в белое мини-платье. Лук дополняли босоножки на платформе. После вечеринки она игриво закинула ножку на певца прямо на улице. Прохор подержал ее за тонкую щиколотку.
«С моей дорогой Настюшей готовимся к творческим вечерам и гастролям», — заявил артист.
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Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что они гармонично смотрятся вместе. «Хоть бы прикрыла рукой низ», «Хорошая пара», «За этим легким взмахом ножки — колоссальный труд, конечно», «Как же они подходят друг другу — и по красоте, и по беззаботности», «Какая Анастасия тоненькая, прям словно хрустальная», — стали писать в Сети.