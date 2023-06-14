Известный режиссер попал в реанимацию - стало плохо с сердцем

В среду, 14 июня, в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали известного режиссера Александра Сокурова. По некоторым данным, артисту стало плохо с сердцем, ему оперативно вызвали скорую помощь.

«Я в больнице сейчас, одно слово — кардиология. Все, что могу сказать», — подтвердил Сокуров RTVI.

К счастью, режиссер находится в сознании, им сейчас занимаются врачи.

Напомним, Сокуров снял ранее такие фильмы как «Скорбное бесчувствие» (1986), «Дни затмения» (1988), «Спаси и сохрани» (1989), «Круг второй» (1990), «Камень» (1992), «Тихие страницы» (1993), «Мать и сын» (1997), «Молох» (1998), «Телец» (2000), «Отец и сын» (2003), «Русский ковчег» (2002), «Солнце» (2005), «Александра» (2007) и других.

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