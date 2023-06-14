Дмитрий Колдун в свой день рождения полакомился колбасой

Известному певцу исполнилось 38 лет. Свой день рождения он встретил на сцене, а сразу после концерта прямо в гримерке отпраздновал вместе с близкими.
«Мы с музыкантами и семьей полакомились в гримерке тем, что принесли гости. Это колбасы, сыры и даже рыба. Ну и аккуратно выпили за здоровье из многочисленных подаренных бутылок», - рассказал Дмитрий.
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Артист признался, что не признает никаких диет и позволяет себе буквально любые продукты.
«На диетах никогда не сидел, могу и бургер, и торт, и колбасы с маслом съесть. Я веду активный образ жизни, много гуляю, выхожу на турник и брусья возле дома. Откладываться жиры не успевают», - приводит слова исполнителя издание «МК».