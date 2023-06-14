Влюбленные на Капри: Федор Смолов показал умилительные фотографии с молодой женой

Экс-возлюбленный модели Виктории Лопыревой – Федор Смолов – показал умилительные кадры с отдыха вместе со второй женой.

Напомним, недавно Смолов стал мужем во второй раз. После первого брака с Викторией Лопыревой у российского футболиста были отношения, в том числе с внучкой Бориса Ельцина. Однако окольцевать завидного жениха смогла лишь 29-летняя блогер и модель Карина Истомина.

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На днях молодожены отправились в свадебное путешествие в Италию. И теперь Смоловы публикуют умилительные фотографии с Капри.