«Думала, что он будет плакать»: Оксана Самойлова показала похудевшего Джигана

Жена шоумена Джигана – Оксана Самойлова – рассказала о результатах поседения возлюбленного.
Джиган позировал перед Самойловой посвжевшим и похудевшим. Последствия трехдневного детокса мужа Оксана показала в своем микроблоге.
«Джиган в стадии активного похудения, садится на детокс. 5 июня: вес 113,4 килограммов, пузико 108 сантиметров, щеки – 59. С сегодняшнего дня начинает пить соки, а не пивко», – написала Самойлова перед трехдневным детоксом.
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После детокса Джиган заметно преобразился.
«8 июня: 112 килограммов, пузико 102 сантиметра, щеки – 56. Я думала, что он будет плакать, ходить злобным и голодным», – поделилась Самойлова результатами похудения Джигана.
Сам же Джиган с гордостью заявил, что ему и правда удалось продержаться:
«В принципе неплохо. Я даже крошечку лишнюю не съел».
Джиган до и после похудения. Фото: соцсети
Напомним, ранее астролог предсказала судьбу Оксаны Самойловой.