«Думала, что он будет плакать»: Оксана Самойлова показала похудевшего Джигана

«8 июня: 112 килограммов, пузико 102 сантиметра, щеки – 56. Я думала, что он будет плакать, ходить злобным и голодным», – поделилась Самойлова результатами похудения Джигана.

Сам же Джиган с гордостью заявил, что ему и правда удалось продержаться: