Дала жару: Ирина Шейк в мокром платье засветила все свои «сдобные» прелести, надев лишь трусики — все ахнули

Ирина Шейк уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых известных моделей в мире. Российская красавица обосновалась в Нью-Йорке, но регулярно путешествует. Недавно она блистала в Каннах, где щеголяла в смелых нарядах. А теперь звезда приняла участие в откровенной фотосессии.
На новых кадрах Ирина предстала в белом прозрачном платье и сапожках. Она надела под низ лишь черные трусики. Модель козырнула своей упругой пятой точкой, к которой прилипла намокшая ткань наряда. Потом Шейк решила повернуться, обнажив свою грудь. Она не стала прикрывать свои женские прелести.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, какие смелые кадры сделала Ирина. Многие отметили, что в 37 лет она идеальной выглядит. «Ну это горячо», «Ничего пошлого! Такая эстетика», «Безупречная фигурка», «Всем бы так выглядеть», «Словно ангел», «Умеет сражать наповал», «И у всех отвисла челюсть», — стали писать в Сети.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды