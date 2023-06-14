Дала жару: Ирина Шейк в мокром платье засветила все свои «сдобные» прелести, надев лишь трусики — все ахнули

На новых кадрах Ирина предстала в белом прозрачном платье и сапожках. Она надела под низ лишь черные трусики. Модель козырнула своей упругой пятой точкой, к которой прилипла намокшая ткань наряда. Потом Шейк решила повернуться, обнажив свою грудь. Она не стала прикрывать свои женские прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».