Невестка Орбакайте в тугих велосипедках сразила точеными формами в США: когда нет изъянов

А теперь невестка Кристины Орбакайте поделилась кадром из спортзала. Даже за границей она делает все, чтобы оставаться в форме. Алена в топике и велосипедках подчеркнула точеные формы. Она показала свой плоский живот и упругие бедра. Блондинка козырнула своим спортивным телом.

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