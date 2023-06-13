Невестка Орбакайте в тугих велосипедках сразила точеными формами в США: когда нет изъянов

Никита Пресняков уже почти год живет в США. Он переехал в Лос-Анджелес вместе с женой Аленой Красновой. Музыкант нашел себе работу и теперь снимает клипы для местных артистов. А его возлюбленная предпочитает веселится с подругами и устраивать шопинг. А недавно пара оторвалась в Лас-Вегасе.
А теперь невестка Кристины Орбакайте поделилась кадром из спортзала. Даже за границей она делает все, чтобы оставаться в форме. Алена в топике и велосипедках подчеркнула точеные формы. Она показала свой плоский живот и упругие бедра. Блондинка козырнула своим спортивным телом.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие стали писать ей комплименты. «УФ, какая горячая», «Ножки накачанные», «Дала жару», «Ох, какая вы кукла», «Просто ожившая Барби», «Пример того, как надо выглядеть», — стали писать в Сети.